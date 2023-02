Ligue 2 : Caen prend un précieux point à Metz

La Ligue 2 fermait les portes de sa 23ème journée ce lundi soir avec un duel entre le FC Metz et le Stade Malherbe de Caen, au stade Saint-Symphorien. Le spectacle n’a pas été des plus flamboyants en Lorraine puisque les filets n’ont pas tremblé une seule fois ce soir. Les deux équipes se sont quittées sur un score vierge (0-0) malgré une petite supériorité des Messins dans le jeu avec six frappes cadrées. Malheureusement, les joueurs de László Bölöni ont manqué de réalisme, ne cadrant aucune tentative.

Côté normand, le tendance s’est inversée, peu d’occasions, peu de frappes mais la moitié a terminé dans le cadre du gardien messin Alexandre Oukidja. Au classement, le FC Metz reste à la 4ème place. Caen prend un précieux point en campant la 8ème position. Le weekend prochain, les Grenats iront à Dijon, tandis que les joueurs de Stéphane Moulin accueilleront Grenoble, lors de la 24ème journée de l’antichambre française.

