Le Brésil pleure la légende Mario Zagallo

Quadruple champion du monde avec le Brésil en tant que joueur et sélectionneur, Mario Zagallo est décédé vendredi à 92 ans. L’ancien milieu de terrain fait partie d’un cercle très fermé de joueurs ayant obtenu un trophée de champion du monde en tant que joueur (1958 et 1962) et en tant que sélectionneur (1970). Il a été l’adjoint de Carlos Alberto en 1994 pour obtenir son quatrième sacre, et de nouveau sélectionneur lors du Mondiual 1998 où il fut battu par la France en finale. Passé par Flamengo, Fluminense, Vasco de Gama et Botafogo, Mario Zagallo était une idole au Brésil.

Sa famille a communiqué la terrible nouvelle sur son compte Instagram. «C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de notre éternel quadruple champion du monde Mario Jorge Lobo Zagallo. Un père dévoué, un grand-père aimant, un beau-père affectueux, un ami fidèle, un professionnel accompli et un grand être humain. Idole géante. Un patriote qui nous laisse en héritage de grandes réalisations… ». La CBF a annoncé sept jours de deuil national à son «éternel champion».