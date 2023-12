Ronaldo fait son mea-culpa !

Jusqu’au bout ! La saison de Cruzeiro n’aura pas été un long fleuve tranquille, mais le match nul face à Palmeiras (1-1), jeudi soir, aura suffit pour se maintenir en Serie A brésilienne. Le club de Belo Horizonte peut souffler, et faire souffler ses supporters, qui ont transpiré jusqu’à la dernière journée pour voir leur équipe s’assurer une saison de plus dans l’élite. Malgré tout, Cruzeiro a déçu. À l’arrivée, une 14e place sans saveurs et une direction plus que jamais pointée du doigt. En ligne de mire, Ronaldo, lui, le propriétaire du club et ancienne gloire de la ville.

Sous le feu des critiques, "R9" comme on le surnomme a alors répondu à sa communauté, sur X, via un long communiqué dans lequel il a reconnu ses nombreuses erreurs durant la saison. «Je sais que nous avons également trébuché sur des décisions importantes et chacune de ces erreurs, même si elles ont rendu nos relations difficiles, nous ont fourni des leçons précieuses qui nous éviteront de les répéter. Nous avons pris de nombreuses mesures positives pour reconstruire un géant comme Cruzeiro. La solution de facilité n’a jamais été une option. Et la bonne, bien que plus complexe, est la seule qui soit réellement sûre à moyen et long terme», peut-on lire. Et Ronaldo n’a pas tardé à dégainer, puisque Enrico Ammbrogini, jusqu’ici directeur des opérations, quittera le club à la fin de l’année, tout comme Andrés D’Alessandro, coordinateur du football. Deux départs majeurs au sein de la hiérarchie de Cruzeiro, qui va devoir bricoler pour retrouver les sommets.