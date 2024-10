PSG - Strasbourg : l’explosion de Senny Mayulu enflamme tout Paris

Après une trêve internationale toujours aussi mouvementée, le Paris Saint-Germain était de retour au turbin ce samedi soir avec la réception du RC Strasbourg, sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre de la 8ème journée. Alors que le club de la capitale restait sur un revers en Ligue des champions contre Arsenal et un match nul face à l’OGC Nice, les troupes de Luis Enrique se devaient de réagir pour ce retour des championnats. Pour cette affiche, l’entraîneur espagnol a concocté un onze titulaire assez inédit avec notamment une charnière centrale Willian Pacho et Milan Škriniar, tandis que l’on pouvait également retrouver Désiré Doué et le jeune Senny Mayulu ainsi articulés dans le 4-3-3 parisien. Une chose est sûre : le Titi parisien a marqué de précieux points dans la rotation avec une prestation exceptionnelle face au club alsacien. C’était la première fois de la saison que Mayulu débutait une rencontre de championnat, lui qui avait déjà été titulaire à trois reprises l’année dernière.

En fin de saison dernière, Luis Enrique avait déjà donné pas mal d’indices quant au futur statut qu’aurait le natif du Blanc-Mesnil cette saison. Après une solide préparation estivale, Senny Mayulu a officiellement intégré le groupe professionnel après avoir paraphé son premier contrat en mai 2024 : «Mayulu, c’est une des belles surprises. Il peut jouer à l’intérieur, à l’extérieur. Quand vous regardez les catégories inférieures, pour moi c’est un joueur parfait pour mon type de jeu. Je suis très content qu’il continue au club et qu’il veuille renouveler son contrat ici. Je pense que ça sera un joueur important dans le futur», avait alors déclaré l’entraîneur espagnol. Celui qui n’avait disputé que 44 minutes en Ligue 1 cette saison avant le coup d’envoi ce samedi soit était bien titulaire aux côtés de Vitinha et João Neves pour le plus grand bonheur des supporters parisiens.

Dangeureux sur chaque ballon !

Il n’a pas fallu attendre beaucoup de temps avoir de voir le jeune Mayulu. En 18 minutes, le joueur formé au PSG avait déjà tiré quatre fois au but. Sur un bon ballon glissé par Vitinha à l’entrée de la surface, Senny Mayulu a décroché une frappe puissante à ras de terre qui est venue s’écraser sur le poteau gauche de Đorđe Petrovic (12e). Il a même tenté de reprendre le cuir immédiatement sur surgissant avec vitesse, mais sa seconde tentative a été bloquée. Quelques temps plus tard, c’est bien Senny Mayulu qui a ouvert le score pour le PSG. Après avoir bien décalé la balle vers Barcola sur le côté gauche, l’international français a parfaitement remis dans le dos de la défense et le Titi parisien s’est retrouvé face à Đorđe Petrovic excentré côté gauche. Il a armé un missile qui s’est logé sous la barre strasbourgeoise (18e, 1-0) : «Le coach m’a fait confiance pour me faire débuter. Je suis content, j’en suis reconnaissant. Marquer, c’est incroyable, c’est un rêve d’enfant. J’essaie de continuer à gratter du temps de jeu et continuer à travailler au quotidien. Le coach fera ses choix», a déclaré le principal intéressé au micro de DAZN. A 18 ans et 155 jours, Senny Mayulu est devenu le 6ème buteur le plus jeune de l’histoire du club sur la période QSI, après Warren Zaïre Emery, Tanguy Kouassi, Yoram Zague, Timothée Pembélé et Adrien Rabiot.

Un statut certes symbolique mais qui va lui permettre d’engranger énormément de confiance pour ses prochaines sorties. Le jeune de 18 ans a bien failli s’offrir un doublé après s’être retrouvé plein axe à 20m face à Petrovic en face-à-face. Mais il a envoyé la balle dans les nuages après avoir pourtant pris tout le temps d’ajuster (42e). Au retour des vestiaires, il est encore passé proche de doubler la mise en coupant parfaitement d’un piqué le centre de Vitinha, mais Petrovic a réalisé un arrêt réflexe (49e) : «Il aurait pu marquer trois buts. L’an dernier, il avait la possibilité de partir dans un autre club. Je lui ai parlé et je lui ai dit que j’aimais la façon dont il jouait. Je lui ai dit qu’il était d’ici et qu’il devait rester. Il montre qu’il a beaucoup de potentiel, de la personnalité. C’est un bon joueur dans la surface. Je suis content», s’est réjoui Luis Enrique en conférence de presse. En ce samedi 19 octobre, Senny Mayulu avait tout d’un grand leader sur le pré du Parc des Princes.