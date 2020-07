OM : André Villas-Boas met en garde les jeunes

Dernièrement, l'Olympique de Marseille a certes perdu Isaac Lihadji et Niels Nkounkou, mais le club phocéen a fait signer de nombreux contrats professionnels à plusieurs joueurs issus du centre de formation (Nassim Ahmed, Ugo Bertelli, Richecard Richard, Jorès Rahou, Cheikh Souaré, Aaron Kamardin). Une première étape importante pour les carrières de ces jeunes. Pour autant, cela ne leur garantit pas de pouvoir accéder au groupe de l'équipe première. Maintenant qu'ils ont leur contrat en poche, ils vont devoir faire leurs preuves. C'est André Villas-Boas qui le dit !

« Oui et non. Il y a un aspect organisationnel. On a besoin de garder une évolution et cette organisation pour les entraînements. On a fait ces signatures mais maintenant, on doit avoir des réponses. Signer pro ne garantit pas une place dans l’équipe professionnelle. Evidemment on a des attentes envers eux parce qu’on croit en eux. C’est pour ça que ces contrats ont été offerts aux uns et mais pas à d’autres. Mais avec les jeunes, il faut attendre. C’est à eux de répondre. Je me suis bien exprimé là-dessus. Je peux donner des chances, mais il va falloir que les jeunes démontrent leurs qualités. » A bon entendeur…