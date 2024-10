PSG : les méthodes de Luis Enrique tétanisent son vestiaire !

Depuis maintenant un an et trois mois à la tête du Paris Saint-Germain, Luis Enrique est devenu un personnage médiatique de la Ligue 1. Outre la gestion du cas Kylian Mbappé la saison dernière, celle des jeunes, mais aussi celle d’Ousmane Dembélé récemment, le manager espagnol est libre de faire ses choix forts et, à chaque fois, refuse de justifier ses décisions et n’épargne pas les journalistes et les consultants qui se permettent de le remettre en cause.

«Je suis dur quand il faut être dur et permissif quand il le faut. Chaque joueur à une série d’obligations à remplir, si un joueur fait une erreur grave, je prends les décisions qu’il faut. Même si elles sont difficiles», avait-il réagi en conférence de presse, avant Nice-PSG, ce dimanche (20h45). Mais au sein du groupe parisien, les méthodes de Luis Enrique font également parler et le coach asturien a carte blanche pour Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, ses dirigeants.

Le PSG déchante à Nice

Les cadres sont crispés

Comme l’a révélé L’Équipe, le manager de 54 ans est décrit comme un homme avenant en coulisses, apprécié par l’essentiel de son groupe et n’hésitant pas à garder une certaine proximité avec ses joueurs. Mais ses méthodes peuvent créer de la crispation chez les cadres, notamment lors de l’annonce de la composition d’équipe au dernier moment, pour concerner l’ensemble de son groupe. Luis Enrique est décrit comme un adepte de méritocratie, «qui croit dur comme fer à ses principes et qui veut absolument tout commander», est-il précisé.

Très exigeant envers ses joueurs, l’Asturien n’hésiterait pas à pousser une énorme soufflante devant ses joueurs en cas de non-respect des consignes. Son attitude tétanise même une partie de l’effectif, ce qui les bride dans leur expression. Et de ce fait, il est vu comme quelqu’un de radical en interne, qui ne justifie jamais ses choix auprès de ses joueurs. Ce qui peut créer de la frustration au moment des compositions d’équipes. Désireux d’avoir eu une équipe rajeunie, Luis Enrique se voit en chef de bande au PSG et souhaite mener son équipe au sommet.

