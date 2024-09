Real Madrid : deux gros coups durs pour le nouveau Bernabéu

Le Real Madrid n’est pas peu fier de son Bernabéu new-look, une nouvelle enceinte à la carcasse futuriste, à l’intérieur de laquelle l’écran 4K à 360 degrés et le système novateur de changement de pelouse impressionnent. Tout heureux de disposer de son nouveau vaisseau, le club merengue s’en frotte les mains, car ce nouveau Bernabéu est censé lui rapporter une véritable fortune tous les ans. Avec pour objectif d’en faire un stade bankable 365 jours par an, la Casa Blanca espère toucher 100 M€ annuels grâce aux revenus liés aux matches, aux concerts, au musée du club, plus tout type d’événements (salons, matches d’autres sports).

Une fois inauguré, le nouveau Bernabéu a donc commencé à accueillir différents événements et les concerts faisaient résonner les décibels dans le quartier de Chamartin. C’est alors que les premiers problèmes ont commencé. En clair, le voisinage direct de l’antre madrilène en a rapidement eu assez du niveau sonore jugé trop élevé. Le nouveau Bernabéu, qui peut pourtant refermer son toit, serait-il mal insonorisé ? Les concerts ont logiquement été pointés du doigt et même les annonces faites durant les matches du Real Madrid étaient considérées comme trop bruyantes. Des riverains ont alors multiplié les publications de vidéos montrant l’impact sonore du stade. Une gêne qui a débouché sur des plaintes et surtout sur un premier coup dur pour le Real Madrid. Le 13 septembre dernier, la Casa Blanca annonçait officiellement qu’elle annulait tous les concerts prévus jusqu’en mars 2025. En tout, cela représente cinq dates (12 octobre, 15 novembre, 28 et 29 décembre, 22 mars).

La justice ne fait pas de cadeau aux Merengues

« Le Real Madrid C. F. annonce qu’il a décidé de reporter provisoirement son programme d’événements et de concerts au stade Santiago Bernabéu. Cette décision fait partie d’une série de mesures prises par le club pour assurer le strict respect de la réglementation municipale en vigueur lors des concerts. Malgré les conditions d’insonorisation du stade Santiago Bernabéu et les mesures de renforcement qui ont été prises, le respect de cette réglementation par les différents organisateurs et promoteurs a été affecté par le grand défi qu’ils ont dû relever pour tenir compte de tous ses préceptes. Le Real Madrid continuera à travailler pour que les concerts se déroulent dans les conditions précises de production et de diffusion du son qui permettent d’organiser des concerts dans notre stade. De nouvelles dates et détails seront bientôt annoncés pour Dellafuente et Aitana, initialement prévus pour le 15 novembre et les 28 et 29 décembre 2024 respectivement, et pour Lola Índigo, prévu pour le 22 mars 2025. En ce qui concerne Music Bank, qui devait avoir lieu le 12 octobre 2024, il est définitivement annulé. Outre les concerts, le Bernabéu est prêt à accueillir une multitude d’événements et de spectacles, qui continueront à se dérouler dans le cadre du projet d’exploitation du stade. Le Real Madrid continuera à collaborer avec la Communauté de Madrid et la mairie de Madrid en matière de durabilité et de coexistence, et s’efforcera toujours de faire en sorte que les activités du stade garantissent son engagement envers la ville de Madrid et soient bénéfiques pour son environnement. »

Et aujourd’hui, nouveau coup dur. Les médias espagnols AS et Marca relaient en chœur une décision de justice qui met un frein à deux autres projets du Real Madrid pour son nouveau Bernabéu, à savoir la construction de deux parkings (le Real avait obtenu l’exploitation de ces parkings pendant 40 ans) et d’un tunnel. Ainsi, le tribunal administratif numéro 30 de Madrid a accepté mercredi de « suspendre l’exécution » des travaux de ces deux parkings et du tunnel dans la zone entourant le stade. La mairie avait autorisé ces travaux en mars 2023, avant que ce même tribunal, saisi par l’Association du Voisinage ayant subi des préjudices à cause du Bernabéu (AVPB), n’annule cette décision deux mois plus tard, en raison d’un manque d’intérêt public. Malgré cela, la mairie avait toutefois autorisé la reprise et la poursuite des travaux jusqu’au jugement définitif. Mais ce mercredi, le tribunal administratif numéro 30 de Madrid a donc sifflé la fin de la récréation et les travaux doivent cesser immédiatement. « Les effets de la décision judiciaire affectent directement non seulement l’administration défenderesse (la mairie), qui a émis l’accord annulé, mais aussi l’entité codéfenderesse (le Real Madrid), à qui a été attribuée la concession pour la construction et l’exploitation des parkings prévus sur le Paseo de la Castellana-Bernabéu et Padre Damián, et qui n’a pas actuellement le titre nécessaire pour réaliser les travaux ». La mairie et le Real Madrid ont quinze jours pour faire appel, mais le tribunal a d’ores et déjà précisé que cet appel ne pourra pas suspendre la demande d’arrêt immédiat des travaux prononcée ce mercredi.