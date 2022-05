Ligue 1 : Benjamin Bourigeaud élu joueur du mois d'avril

Benjamin Bourigeaud jouera peut-être son dernier match avec le Stade Rennais ce week-end à l'occasion d'un déplacement à Lille. Il pourra alors se targuer de s'en aller sur une bonne note puisque le milieu de terrain de 28 ans vient de recevoir le trophée de joueur du mois d'avril.

La suite après cette publicité

Il est parvenu à marquer à trois reprises, tout en délivrant deux passes décisives en quatre rencontres de championnat. Bourigeaud devance le Niçois Andy Delort et surtout le Parisien Kylian Mbappé, deux fois lauréat du trophée mensuel cette saison en août et en février, et surtout élu joueur de la saison en Ligue 1.