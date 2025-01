Wydad : Hanovre a fait une offre pour Jamal Harkass

Le défenseur central Jamal Harkass est observé ses derniers mois. Titulaire indiscutable du côté du Wydad Casablanca depuis plus d’une saison et demi, le joueur de 29 ans, qui évoluait avant ça du côté du grand rival le Raja Casablanca, a aussi goûté aux joies de la sélection marocaine. Récemment convoqué par Walid Regragui, il a enchaîné 4 titularisations avec les Lions de l’Atlas (1 but) lors de qualifications à la CAN 2025.

Et alors qu’il a encore débuté la saison au Wydad dans la peau d’un titulaire (17 matches joués), il intéresse des écuries européennes. Selon nos informations, le club allemand d’Hanovre a fait une offre au Wydad Casablanca pour le défenseur marocain. Actuellement 7e de Bundesliga 2, le club entraîné par André Breitenreiter cherche un renfort pour sa défense et a donc coché le nom du Marocain.