PSG : pourquoi le FC Barcelone est prêt à tout pour Luis Enrique

Le FC Barcelone veut rapatrier Luis Enrique. C’est la grande tendance du moment du côté de la Catalogne, où le nom de l’ancien joueur et entraîneur du club blaugrana revient encore et encore dans la presse. Coach du club entre 2014 et 2017 et notamment vainqueur de la Ligue des Champions en 2015, l’ex-attaquant de la Roja fait l’unanimité. Et c’est un des rares coachs mentionnés dans les médias qui peut compter sur un soutien populaire quasi indéfectible des socios barcelonais, qui vivent une nouvelle saison plutôt décevante. Très exigeants, les supporters catalans estiment ainsi que Luis Enrique est le choix idéal ; et c’est partagé par une bonne partie de la direction et de l’environnement médiatique blaugrana.

La suite après cette publicité

Pourquoi Lucho est-il préféré à Flick, Nagelsmann, Alguacil ou même Klopp ? Et bien tout d’abord, il y a ce fameux ADN Barça qui revient sur la table, encore et encore. Les fans du club adorent voir d’anciens joueurs prendre les commandes de l’équipe, notamment parce qu’ils connaissent la philosophie de jeu de la maison, et qu’ils ont donc a priori plus de facilité à mettre en place un plan de jeu basé sur ce fameux jeu de position et les principes de Johan Cruyff. Luis Enrique avait aussi laissé de bons souvenirs, remportant une Ligue des Champions, deux Ligas et trois Coupes du Roi en seulement trois saisons. Des titres en pagaille, bien aidé par ce fameux trio MSN, mais aussi un contenu bien plus intéressant et flamboyant au niveau du jeu. Et pourtant, à l’époque il recevait déjà quelques critiques, étant accusé de s’appuyer trop sur ses individualités, et de parfois être un peu trop prudent.

À lire

Le discours de Nasser Al-Khelaifi dans le vestiaire du PSG

L’homme fort qui manque au Barça

Mais depuis, les entraîneurs qui ont succédé à l’actuel coach parisien ont proposé un football bien moins attrayant. C’est même le cas de Xavi, homme qui incarne pourtant l’ADN Barça mieux que quiconque. Force est de constater que les principes de Luis Enrique se rapprochent bien plus de ceux de Cruyff ou Guardiola, pendant que l’actuel entraîneur barcelonais peine à mettre en place une animation offensive efficace et cohérente. Au-delà des considérations purement footballistiques, il y a aussi une question de caractère et charisme. Luis Enrique est un homme de poigne, a priori capable de transcender un vestiaire et d’exploiter du mieux possible le talent individuel de chacun de ses joueurs. C’est également quelque chose qui a manqué ces derniers temps.

La suite après cette publicité

C’est aussi un homme qui n’hésite pas à monter au créneau sur le plan médiatique, et qui défend son équipe et son club contre vents et marées. Il n’hésite pas à partir au clash avec la presse, au point où il a souvent été détesté par certains journalistes, notamment ceux couvrant l’actualité du Real Madrid. Et ça, à Barcelone, ça plaît beaucoup. Seul souci pour beaucoup : son caractère pourrait provoquer quelques frictions avec Joan Laporta, qui aime avoir son mot à dire sur la gestion sportive du club, alors que Josep Maria Bartomeu restait un peu en retrait. Mais il n’y a aucun doute : s’il y avait un sondage actuellement à la sortie du stade de Montjuic, Luis Enrique terminerait en tête et avec une sacrée avance.