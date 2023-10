Zinedine Zidane accusé d’avoir gâché la carrière d’Eden Hazard, Naples a choisi le remplaçant de Rudi Garcia

Les regrets pour Hazard…

En Belgique, La Dernière Heure rend un bel hommage à Eden Hazard qui a annoncé sa retraite, hier, à l’âge de 32 ans ! «Les meilleures choses ont une fin», placarde le supplément sport du média. Globalement, le Belge reçoit beaucoup de soutien et c’est tout le monde du foot qui lui souhaite le meilleur pour sa vie d’après. Même si tout n’a pas été parfait durant sa carrière, notamment son passage au Real Madrid. Dans ses pages intérieures, El País indique que c’est «la triste fin pour le transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid.» On rappelle qu’Hazard avait été transféré pour plus de 100 M€ en provenance de Chelsea en 2019. En Angleterre, on cherche les raisons de cette retraite si jeune et ce qui est pointé du doigt c’est effectivement son transfert au Real Madrid. Le Daily Mirror rend hommage à la «légende de Chelsea qui se retire». Mais le tabloïd pointe la responsabilité de Zinedine Zidane dans l’échec du Belge au Real : «La carrière d’Eden s’est essoufflée. La star a brillé jusqu’à son transfert à Madrid, où Zidane n’était pas un fan.»

Garcia sur le départ, Conte arrive

En Italie, ça sent le roussi pour Rudi Garcia à Naples ! En effet, alors qu’Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, a confié hier : «je passe un mauvais moment avec lui. Je suis un entrepreneur, j’ai le devoir de m’intéresser à mon entreprise. L’entraîneur et le directeur sportif sont à votre service. Je prendrai les décisions les plus appropriées le moment venu. Toute décision hâtive est mauvaise». Et d’après les médias transalpins, le sort du Rudi Garcia est scellé puisque le club du Vésuve a déjà trouvé son successeur. Comme le placarde le Corriere dello Sport ce matin : «le champion d’Italie est à un tournant : De Laurentiis appelle Conte. L’offre est sur la table et l’entraîneur est ouvert à la discussion. Le président a déjà écarté Garcia». Même son de cloche en Une de La Gazzetta dello Sport : «Naples vote Antonio : De Laurentiis veut Conte, mais Tudor se tient prêt». L’ancien coach de l’OM est aussi très apprécié par le dirigeant italien. Les heures de Rudi Garcia sur le banc du Napoli sont comptées.

Kane vise l’Euro 2028 à Wembley

L’Angleterre se réjouit de l’attribution pour le Royaume-Uni et l’Irlande d’accueillir l’Euro 2028 ! The Guardian reprend les déclarations d’Harry Kane, le capitaine des Three Lions, qui a estimé que «c’est un rêve qui se réalise» ! «Kane veut inspirer l’Angleterre pour le retour de l’Euro à Wembley», estime le quotidien. Le Daily Mail se veut conquérant à l’image de l’attaquant qui veut «conduire à la gloire de l’Euro. Le capitaine de l’Angleterre en mission pour gagner à domicile en 2028.» Car Harry Kane a déjà annoncé qu’il serait encore là en 2028, il sera alors âgé de 34 ans et se fixe comme objectif cette compétition. Pour le Daily Star, c’est le «chasseur de fantômes. Kane veut continuer à jouer et tuer les démons de Wembley», en référence à la finale perdue contre l’Italie à Wembley en 2021.