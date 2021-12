JT Foot Mercato : le PSG prépare un grand ménage

La suite après cette publicité

Les indésirables de la capitale

Avec des pertes de 200 M€ annoncées d'ici le mois de juin, le PSG n'a plus le choix et doit vendre. Le club de la capitale espère récupérer un sacré pactole avec le départ de certains joueurs qui ont, encore, une bonne côte sur le marché. Selon les dernières informations, Rafinha va être prêté dans les prochaines heures à la Real Sociedad jusqu'à la fin de la saison. Mais il va falloir aussi trouver une porte de sortie à des joueurs comme Sergio Rico, Abdou Diallo, Julian Draxler, Thilo Kehrer ou encore Layvin Kurzawa et Leandro Paredes. Même Georginio Wijnaldum pourrait déjà partir. Le Néerlandais voit Newcastle s'intéresser de près à sa situation délicate au PSG. Les Magpies souhaiteraient le recruter en prêt, ce qui n'arrangerait pas vraiment la direction parisienne.

Le PSG surveille le Real

Dans moins d'une semaine, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat, mais les clubs intéressés devront tout de même rendre des comptes au PSG. C'est le cas du Real Madrid qui veut à tout prix l'international tricolore l'été prochain. Comme l'article numéro 18 du règlement mercato de la FIFA le stipule, les clubs intéressés devront «communiquer par écrit leur intention au club du joueur avant de débuter les négociations», et ce même si le joueur arrive en fin de contrat. En cas de non-respect de cette règle, le Real Madrid ferait face à des sanctions disciplinaires, et vu comment les relations entre les deux clubs se sont refroidies ces derniers temps, on se doute bien que le PSG ne laissera rien passer.

Martial veut un nouveau départ

Ralf Rangnick a confirmé qu'Anthony Martial voulait quitter Manchester United. Dans le viseur du Séville FC cet hiver sous la forme d'un prêt, le Français veut avoir plus de temps de jeu. C'est ce qu'il a confié à son entraîneur alors qu'il n'a été titularisé qu'à 4 reprises cette saison. «On a longuement parlé», a reconnu le technicien allemand. «Il m’a dit qu’il était à Manchester United depuis sept ans et qu’il sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs. Je crois que c’est légitime. Je peux le suivre mais il faut aussi tenir compte de la situation du club. C’est une période de Covid, on dispute trois compétitions dans lesquelles nous avons des ambitions. On veut réussir (...) De ce que je sais, nous n’avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera.» Martial sait à quoi s'en tenir !