Leonardo : «la ville du foot c'est toujours Marseille»

Leonardo s'est longuement entretenu sur la chaîne du club ce mardi. Il n'a écarté aucun sujet comme le mercato, l'avenir de Tuchel, celui de Neymar et de Mbappé, son propre avenir aussi, ou encore sa vision à long terme du PSG. À en croire ses propos, le champion de France a un avenir radieux devant lui, mais le club est encore jeune (il a fêté ses 50 ans cet été) et ne possède pas encore l'ancienneté et l'histoire de ses rivaux sur la scène nationale comme européenne. D'ailleurs le directeur sportif brésilien va plus loin en estimant que la ville du foot en France, ce n'est pas Paris, mais... Marseille.

« Gagner la Ligue des champions ici, ça serait unique. Parce c'est quelque chose qui s'est construit de Daniel Hechter à aujourd'hui. On parle de cinquante ans, ce n'est pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est normal. Les autres clubs qui ont gagné dans les années 1970, comme l'Inter ou l'Ajax, ont été fondés dans les années 1890. Il y a une culture dans la ville à construire. Paris, ça n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire. Moi, quand je jouais ici, c'était le vendredi car le week-end, il y avait plein d’autres choses. Après la Coupe du Monde 1998 ça a changé, mais il y a encore des choses à développer. Une ville comme ça, ça te donne la responsabilité de faire des choses encore plus importantes. Tout est positif », encourage Leonardo dont la petite phrase sur Marseille risque de faire réagir.