PSG : l’Angleterre veut encore Hugo Ekitike !

10 minutes de jeu contre Lorient le 12 août dernier, puis le blackout. Plus rien, si ce n’est quelques apparitions furtives sur les réseaux sociaux, lors d’événements extra-sportifs ou au centre d’entraînement. Difficile donc de suivre les pas d’Hugo Ekitike ces derniers temps, footballeur mis au chômage technique suite à son refus d’entrer dans le deal mis en place avec l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. L’attaquant de 21 ans voulait garder la main, et avait une préférence pour l’Angleterre, mais le PSG avait rejeté une proposition de prêt de Crystal Palace dans les derniers instants du mercato estival.

Aujourd’hui totalement barré par une concurrence devenue copieuse (Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Marco Asensio), Hugo Ekitike sait que seul le mercato hivernal pourra le sauver d’une saison totalement blanche. Mais après 4 mois sans jouer, qui peut-il convaincre ? Eh bien il faut croire qu’il a de la chance puisque les clubs intéressés l’été dernier sont visiblement toujours au rendez-vous.

West Ham est sur le coup

En effet, selon le London Evening Standard, Crystal Palace est toujours sur le coup. Le club londonien souhaite se débarrasser de Jean-Philippe Mateta, courtisé par l’Eintracht Francfort, et verrait bien Ekitike lui succéder dans l’effectif, où l’on retrouve Odsonne Edouard ou encore Jordan Ayew. Un autre club, plus huppé, a coché le nom d’Ekitike. Il s’agit de West Ham.

Les Hammers, actuels neuvièmes de Premier League, sont à la recherche d’un buteur supplémentaire, alors qu’Antonio manque d’efficacité et qu’Ings est un peu seul pour le suppléer. Ekitike est dans la short-list des dirigeants londoniens, et le PSG peut donc espérer que des offres de transfert tombent pour son attaquant, sur lequel il ne compte absolument plus.