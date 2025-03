FC Barcelone - Benfica : les compositions officielles

Ce mardi la Ligue des Champions reprend avec les 1/8e de finale de la compétition et un match retour entre le FC Barcelone et Benfica. A domicile, les Blaugranas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart derrière Jules Koundé, Ronald Araujo, Inigo Martinez et Alejandro Baldé. Frenkie de Jong est placé en sentinelle avec Pedri à ses côtés et Dani Olmo en meneur de jeu. Plus haut, Robert Lewandowski est placé en pointe avec Lamine Yamal et Raphinha dans les couloirs.

De son côté, le club portugais opte pour un 4-3-3 avec Anatoliy Trubin dans les cages. Devant lui, on retrouve Tomas Araujo, Antonio Silva, Nicolas Otamendi et Samuel Dahl en défense. Fredrik Aursnes et Orkün Kökçü épaulent Florentino Luis dans l’entrejeu avec Kerem Aktürkoglu et Andreas Schjelderup sur les ailes. En pointe, Vangelis Pavlidis sera le buteur des Aigles.

Les compositions

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, R. Araujo, Martinez, Balde - Pedri, De Jong - Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski

Benfica : Trubin - T. Araujo, Silva, Otamendi, Dahl - Aursnes, Luis, Kökçü - Aktürkoglu, Pavlidis, Schjelderup