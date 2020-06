Hatem Ben Arfa fait encore des siennes à Valladolid

La suite après cette publicité

Les deux derniers matches de Liga, contre l'Atlético de Madrid et Getafe, Hatem Ben Arfa (33 ans) les a passés sur le banc de Valladolid. L'attaquant est bien parti s'échauffer mais son entraîneur Sergio Gonzalez n'a pas fait appel à lui. Récemment interrogé en conférence de presse sur la situation du Français, le technicien espagnol se montrait clair.

«Nous devons trouver le moyen pour qu'il puisse s'exprimer au mieux», expliquait-il avant de lâcher. «Il doit attendre sa chance». Pour l'heure, celle-ci ne vient pas. Le bilan de l'ancien Rennais en Liga est assez pauvre, se résumant à 3 entrées en jeu, pour un total d'environ 46 minutes. En interne, on reste confiant sur sa fin de saison, explique As.

Une attitude qui passe mal

On indique même qu'il aura du temps de jeu sur les sept journées à venir. Mais ce discours tranche avec les choix du coach, qui préfère faire appel à des jeunes du centre de formation comme Kike ou Miguel lorsque son équipe a besoin de sang frais. L'attitude de l'international tricolore (15 sélections, 2 buts) est elle aussi pointée du doigt par As. Son implication laisserait à désirer alors que le maintien n'est pas encore acquis (les Pucelanos sont 14es avec 34 points).

Sa dernière apparition, le 17 juin, contre le Celta de Vigo (0-0), est même mal passée auprès de ses partenaires dans le vestiaire, qui ont noté son manque d'allant et de solidarité dans les efforts défensifs notamment... Il reste 7 matches à HBA, qui a prolongé son bail jusqu'à la fin de la Liga, pour inverser la tendance et prouver à Valladolid, et à d'autres éventuels intéressés à quelques semaines de l'ouverture du mercato, qu'il peut encore rendre de fiers services.