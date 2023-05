OM : Jonathan Clauss donne un indice sur son mercato

La suite après cette publicité

La saison se termine dans dix jours et l’OM devrait vraisemblablement terminer à la 3e place de Ligue 1. L’heure sera au bilan et au mercato. Des changements sont attendus à tous les étages de l’effectif, et peut-être même sur le banc de touche car l’avenir d’Igor Tudor n’est pas assuré. Le Croate se sait courtisé en Italie, notamment à la Juventus. Arrivé l’an passé, comme son entraîneur, Jonathan Clauss assure de son côté qu’il sera probablement là la saison prochaine.

«J’en ai discuté avec tout le monde. Il n’y a pas de raison que je parte. À moins de quelque chose d’extraordinaire, je serai là cet été», assure le piston au micro d’Europe 1, appuyant sur le fait de «n’avoir pas envie de partir cet été.» Transféré de Lens contre 7,5 M€ à l’été 2022, Clauss a depuis été annoncé dans le viseur de certains gros clubs comme l’Atlético de Madrid. En froid avec Tudor, l’international français est plutôt en passe de prolonger son contrat.

