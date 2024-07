L’international égyptien Ahmed Refaat est mort à 31 ans

C’est une bien triste nouvelle qui nous vient d’Égypte ce samedi matin. L’international égyptien Ahmed Refaat, âgé seulement de 31 ans, est décédé. Il avait été victime d’une crise cardiaque le 11 mars dernier en plein match et avait été dans le coma plusieurs semaines après avoir réussi à être réanimé par les médecins. Si son état de santé s’était amélioré dans un premier temps, il s’est dégradé d’un coup et il est donc décédé ce vendredi soir.

Ailier gauche de formation, il a passé toute sa carrière ou presque en Egypte. Depuis janvier 2023 et son départ d’Al-Wahda aux Emirats, il évoluait du côté du club du Caire Modern Future FC. Il a connu à 7 reprises la sélection des Pharaons (2 buts) et son dernier match avec l’Égypte datait du 14 juin 2022. Une pensée à sa famille et ses proches dans cette épreuve douloureuse.