Ligue 1 : Rennes s’éloigne de l’Europe après sa nouvelle défaite face à Toulouse

Ce samedi soir, il y avait de l’enjeu sur la pelouse du Roazhon Park. Rennes, à domicile, accueillait Toulouse dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Pour les Bretons, l’objectif était clair, il fallait s’imposer pour revenir à un seul petit point des places européennes. Mais ce n’était pas simple pour les hommes de Julien Stephan en pleine crise avec 2 défaites sur les 2 dernières journées de Ligue 1. Pas le droit à l’erreur donc cette fois-ci face à une formation toulousaine bien déterminée à embêter son adversaire du soir.

Dans cette rencontre, Rennes débutait parfaitement avec plusieurs occasions et surtout une maîtrise du ballon dans le camp adverse. Et comme depuis quelques matches, la lumière venait du jeune talent Désiré Doué. Le milieu rennais réalisait un exploit personnel sur le côté gauche en se jouant de la défense adverse. Après un numéro de soliste, il s’en allait placer un plat du pied imparable pour l’ouverture du score (1-0, 20e). On s’attendait donc à voir Rennes s’envoler en tête dans ce match…

Rennes n’y arrive pas

Mais ce but avait finalement réveillé Toulouse qui répondait dans la foulée avec un réalisme qui avait de quoi agacer les supporters rennais dans le stade. Deux minutes après le but rennais, c’est Casseres qui répondait. Sa belle frappe en dehors de la surface, la première cadrée des siens, ne laissait aucune chance à Steve Mandanda. Et ce but renversait complètement la physionomie du match. Rennes doutait, Toulouse en profitait encore une fois.

Sur une percée dans la surface rennaise, le défenseur Moussa Diarra croisait sa frappe et trompait une nouvelle fois Mandanda. Le deuxième but sur la deuxième frappe cadrée du TFC. De quoi assommer Rennes qui tentait lors du second acte d’égaliser. Mais trop brouillonne, trop maladroite, l’équipe d’Amine Gouiri ne trouvait pas la faille. Au contraire, c’est Toulouse qui se procurait les plus grosses occasions en profitant des espaces laissées dans une fin de match tendue. Rennes enchaîne une nouvelle défaite et s’éloigne de l’Europe alors que Toulouse a quasiment assuré son maintien avec ces trois points.