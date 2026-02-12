Le triste record de Nottingham Forest

Si un club incarne la stabilité, ce n’est sûrement pas Nottingham Forest. Le club de Premier League, présidé par le sulfureux Evangelos Marinakis, enchaîne les entraîneurs cette saison. En virant Sean Dyche dans la nuit de mercredi à jeudi, Nottingham va donc connaître son quatrième coach de la saison en Premier League.

Une statistique impressionnante et un record battu puisque cela n’est tout simplement jamais arrivé dans l’histoire de la Premier League. Ni Nuno Espirito Santos, ni Ange Postecoglou et donc ni Sean Dyche n’auront réussi à redresser le club qui pointe actuellement à la 17e place du classement.