Le Real Madrid tient son ''nouveau Karim Benzema’' avec Jacobo

Après plusieurs années de bons et loyaux services, Karim Benzema (36 ans) a rendu son tablier au Real Madrid à l’été 2023. Alors qu’on s’attendait à ce que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu foncent sur Kylian Mbappé ou Erling Haaland, ils n’ont pas voulu se presser. L’an dernier, ils se sont donc appuyés sur les stars brésiliennes Vinicius Jr et Rodrygo, ainsi que sur l’expérimenté Joselu. En 2024, la Casa Blanca a décidé de renforcer son secteur offensif avec Kylian Mbappé (25 ans) et Endrick (18 ans). Deux éléments encore jeunes qui représentent donc l’avenir du club champion d’Espagne et d’Europe. Mais les Merengues ont toujours un coup d’avance et préparent déjà la suite.

La suite après cette publicité

Jacobo franchit toutes les étapes à Madrid

Et ce n’est pas en Amérique du sud, où Juni Calafat déniche régulièrement de jeunes pépites, que le Real Madrid compte trouver son "nouveau" Karim Benzema comme l’explique AS ce jeudi. En effet, les Madrilènes ont déjà un profil similaire à celui du Nueve au sein du Castilla. Il s’agit de Jacobo Ortega. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Membre de la génération 2006 du club ibérique, cet attaquant de 18 ans est un pur Madrilène. Celui qui est né dans la capitale espagnole est passé par le Sagrado Corazón de Majadahonda (2013-2015) et la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (2015-2018) avant de taper dans l’œil du Real Madrid à l’âge de 12 ans. Depuis, il a gravi tous les échelons au sein des catégories jeunes, où il a notamment brillé face à l’Inter Milan lors de la victoire du Tenerife International Promises en 2018.

À lire

Nico Paz, le prodige qui a échappé au Real Madrid et à l’Espagne

AS parle d’un parcours presque sans faute pour Jacobo, qui a vécu une année compliquée en Cadet A sous les ordres d’Alvaro Arbeloa. Ce dernier ne lui a pas vraiment fait confiance. Malgré cela, celui qui est surnommé "Caco" s’est endurci mentalement et n’a jamais lâché l’affaire. Et cela a payé avec 50 buts inscrits au cours des deux années suivantes. Cette saison, il évolue avec le Real Madrid C. Une équipe au sein de laquelle il est le plus jeune joueur. Ce qui ne l’a pas empêché de marquer déjà deux buts. Convoqué par Raul pour jouer avec le Castilla la semaine dernière, il a passé dix minutes sur le pré sans trouver le chemin des filets. Mais c’est un nouveau pas en avant dans sa jeune carrière. Bien qu’il rêve de jouer en pros, il a encore du chemin à parcourir.

La suite après cette publicité

Un profil à la KB9

Mais Carlo Ancelotti le connaît déjà très bien puisqu’ils se croisent régulièrement à Valdebebas. Le Mister apprécie aussi son profil, soit celui d’un «attaquant moderne, mesurant 1m91 (82 kg) et avec beaucoup de travail en salle derrière lui» selon AS. Le média ibérique a d’ailleurs expliqué que dans son jeu, il se rapproche du Ballon d’Or 2022. «Attaquant très dynamique et bien placé, qui peut jouer sur le côté ou rôder dans la surface, Jacobo est plus un Benzema qu’un Haaland. Plus joueur que pur finisseur. Même s’il est étrange qu’il ne soit pas appelé en Youth League, sa détermination est sans faille. Caco continue de pointer la flèche vers la cible de son grand rêve.»

Seul fils d’une famille de deux enfants, Jacobo travaille d’arrache-pied, sur comme en dehors des terrains. Une autre qualité qu’il partage avec KB9. Pour l’Espagnol, cela vient de son éducation, lui dont les parents sont dans le milieu de l’immobilier. AS indique que depuis son plus jeune âge, il est un joueur et plus largement un jeune homme qui sait qu’il n’y a pas de récompense sans efforts. Tous les jours,« il part de chez lui à 7h20 du matin pour prendre le train à Valdebebas et, de là, après une matinée bien remplie, il se rend directement à l’Université Polytechnique pour étudier l’Administration des Entreprises et rentre chez lui treize heures après avoir commencé.» Une vraie journée au charbon pour Jacobo, qui aimerait suivre les traces de Benzema.