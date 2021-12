RB Leipzig : Jesse Marsch quitte ses fonctions

Le RB Leipzig a annoncé avoir mis un terme à sa collaboration avec son entraîneur américain Jesse Marsch, une décision mûrement réfléchie après la défaite subie sur la pelouse de l'Union Berlin. Son adjoint Achim Beierlorzer prendra la relève en tant qu'entraîneur intérimaire et sera sur le banc face à Manchester City ce mardi (18h45). Avant le revers de ce week-end, le RBL connaît une passe compliquée avec trois défaites consécutives en Bundesliga et une élimination de la course aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

«Se séparer de Jesse Marsch n'a pas été facile, car j'apprécie beaucoup Jesse en tant que personne et entraîneur. Il est dommage que les choses n'aient pas fonctionné comme nous l'espérions dans cette constellation et que cette décision soit devenue nécessaire car, malheureusement, l'évolution souhaitée et donc les résultats nécessaires pour atteindre nos objectifs de la saison n'ont pas été obtenus» a déclaré le président du conseil d'administration Oliver Mintzlaff.