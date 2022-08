Sampdoria-Juventus : les compos sont là

Au coeur de nombreuses rumeurs en cette fin de mercato, la Juve se déplace chez la Sampdoria à 20h45 pour clôturer la 2e journée de Serie A (un match à suivre en direct commenté). La Vieille Dame avait débuté cet exercice 2022/23 par un large succès à domicile contre Sassuolo (3-0), avec des buts de Di Maria et Vlahovic (doublé). De son côté, la Samp s'est inclinée face à l'Atalanta 0-2.

Pour cette affiche, Allegri doit se passer de Di Maria, blessé et remplacé numériquement par Kostic dans le 11 turinois. Rabio est titularisé au milieu de terrain aux côtés de Locatelli, et Rugani fait son apparition en défense. Pour la Sampdoria, Giampaolo aligne le même 4-1-4-1 que face à l'Atalanta, avec Caputo en pointe et Vieira devant la défense.

Les compositions

Sampdoria : Audero - Bereszynski (cap.), Ferrari, Colley, Augello - Vieira - Leris, Sabiri, Rincon, Djuricic - Caputo

Juventus : Perin - Danilo, Bremer, Rugani, Alex Sandro - McKennie, Locatelli, Rabiot - Cuadrado (cap.), Vlahovic, Kostic