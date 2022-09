Nice : le coup de gueule de Todibo contre l’arbitrage

Seulement quelques secondes après le coup d'envoi de la rencontre entre Nice et Angers (9 pour être précis) le Niçois Jean-Clair Todibo a été expulsé. Il a été sanctionné pour avoir stoppé une occasion de but sur Sima, qui filait vers le but de Marcin Bulka. Une décision contestable qui a provoqué la colère du joueur qui a réagi via son compte Twitter.

«Un choix arbitraire qui me choque et qui condamne mon équipe à commencer le match avec un gros désavantage. Les décisions des arbitres en ce début de saison sont très discutables, voire même scandaleuses et j'espère que la LFP fera quelque chose pour y remédier.»