Joan Laporta justifie les retards de livraison du Camp Nou

Les travaux du Camp Nou sont encore loin d’être terminés et le FC Barcelone ne reviendra dans son stade flambant neuf en janvier, comme prévu initialement. Il va falloir attendre le mois de mars, peut-être avril, pour enfin retrouver l’enceinte historique du club. En attendant, il faut trouver une nouvelle pelouse car la mairie de Barcelone a déjà prévu d’autres événements à Montjuic, là où évoluent les Blaugranas depuis le début des travaux. Pas de quoi s’inquiéter non plus pour Joan Laporta. D’après le président catalan, il faut simplement prendre son mal en patience.

«Les travaux avancent à un bon rythme et nous avons toujours dit qu’ils se finiraient le plus vite possible, assure Laporta lors de l’assemblée générale du club ce samedi. Nous ne pouvons pas contrôler les impondérables. Les incidents sont nombreux. Ce n’est pas simple de construire un stade de cette ampleur. C’est l’ouvrage le plus important dans le sud de l’Europe. Le stade s’agrandit et nous voulons y retourner le plus rapidement possible, avec les règles de l’UEFA. Cela dépendra des soucis rencontrés mais nous avons des réunions toutes les semaines».