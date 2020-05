Le Paris Saint-Germain a aussi un œil sur Wilfred Ndidi

Le Paris Saint-Germain n'a pas attendu que soit sifflée la fin de la saison 2019/20 pour lancer son prochain mercato. Cet été, Leonardo aura, machine de guerre oblige, un peu de travail. Avec comme priorité, le chantier du milieu de terrain. Un ou deux renforts à ce poste sont attendus dans la capitale avant le début du prochain exercice de Ligue 1. Et pour tenter d'être compétitif sur tous les tableaux et, pourquoi pas, décrocher le 10e titre de champion de France de son histoire, le PSG a coché plusieurs noms.

Si nous vous avions révélé que le Paris SG montrait un intérêt pour le milieu de terrain de l'AS Roma Lorenzo Pellegrini, 23 ans, international italien aux 12 sélections, et si nous évoquions très récemment que Thomas Partey, le milieu international ghanéen (26 sélections) de l'Atlético de Madrid dont la clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros, figurait sur la short-list du directeur sportif brésilien, ESPN vient ajouter une nouvelle proie potentielle au chasseur de talent parisien : Wilfred Ndidi.

Un gros contrat à Leicester qui dit indemnité conséquente

Milieu de terrain de Leicester depuis janvier 2017, Wilfred Ndidi s'est révélé avec les Foxes cette saison. Très à son avantage avec le surprenant 3e de Premier League, l'international nigérian, qui à 23 ans et compte déjà 36 sélections avec les Super Eagles, a attiré les regards de grands clubs européens. Et selon le média américain, le PSG, par l'intermédiaire de son directeur sportif Leonardo, se serait positionné et pourrait prochainement passer à l'action. Arrivé de Genk pour 17,6 millions d'euros il y a trois ans, il reste sous contrat jusqu'en 2024. Quant à sa valeur, elle est estimée entre 50 et 55 millions d'euros.

Une somme conséquente, alors que le club parisien a déjà déboursé au total 70 millions d'euros pour arracher Idrissa Gueye à Everton et Leandro Paredes au Zenit de Saint-Petersbourg, l'an dernier. Les deux milieux sont loin d'avoir apporté entière satisfaction aux dirigeants parisiens, prêts à de nouveaux efforts pour se construire un milieu infranchissable. Wilfred Ndidi semble cocher toutes les cases et Leonardo pourrait bientôt accélérer dans ce dossier. A moins que le Brésilien n'opte pour la solution Tiémoué Bakayoko. Prêté à Monaco par Chelsea cette saison, le Français de 25 ans ne sera pas conservé par le club qui l'avait lancé sur le devant de la scène.