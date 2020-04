Le PSG se penche sur Thomas Partey

Le mercato du PSG a débuté en coulisses. Nous vous révélions les pistes prioritaires pour le poste de latéral droit il y a quelques jours et le club cherche aussi à se renforcer dans le couloir gauche de la défense. Il faudra aussi trancher pour l'attaque car entre Mauro Icardi, prêté par l'Inter avec une option d'achat de 70 M€, et un Edinson Cavani en fin de contrat, les décisions à prendre seront importantes. Enfin au milieu, des noms ont déjà commencé à sortir.

Leonardo cherche en priorité un joueur capable d'apporter de la taille à un effectif qui en manque un peu dans ce secteur de jeu. La semaine passée, nous affirmions que les dirigeants parisiens s’intéressaient à Lorenzo Pellegrini. L'Italien de la Roma possède cette qualité physique, en plus d'une clause libératoire très abordable de 30 M€. Ce dernier argument tient son importance en ces temps de crise. Évidemment, il n'est pas seul dans cette short-list car d'après les informations de RMC dévoilées ce lundi soir, le PSG se penche aussi sur le cas de Thomas Partey (26 ans).

Une clause libératoire de 50 M€

La réputation du Ghanéen n'est plus à faire, lui qui est un indéboulonnable de l'Atlético de Madrid depuis bientôt trois saisons maintenant. Doté d'un gros physique (1m85), l'international (26 sélections, 9 buts) est devenu l'un des meilleurs au monde à son poste. Ses qualités techniques plaisent également beaucoup à Paris, qui l'a supervisé à plusieurs reprises. Aucune négociation n'a eu lieu encore mais le club français pourrait bien profiter de la situation contractuelle du joueur pour faire pencher la balance en sa faveur.

Sous contrat jusqu'en 2023, Partey et son clan sont en discussions actuellement avec les Colchoneros pour prolonger le bail du joueur, qui dispose d'une clause libératoire très abordable pour son standing : 50 M€. Problème, les négociations traînent en longueur, ce qui alerte les potentiels courtisans. Arsenal tente déjà de tirer les marrons du feu mais n'est désormais plus seul. Il faudra faire avec la concurrence du PSG, dont les arguments pour attirer le milieu de terrain sont autrement plus convaincants entre une qualification en Ligue des Champions et des moyens plus importants.