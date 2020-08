Inter - Shakhtar Donetsk : les compositions probables

La suite après cette publicité

Qui va rejoindre le Séville FC en finale de la Ligue Europa ? Pour la deuxième demi-finale de la compétition, l'Inter et le Shakhtar Donetsk s'affrontent dans un choc particulièrement attendu. Pour cette rencontre, l'équipe d'Antonio Conte devrait se présenter dans son traditionnel système en 3-5-2. L'inusable Samir Handanovič gardera les buts. La défense à trois devrait être composée d'Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij et Diego Godín. Ashley Young, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozović, Nicolò Barella et Danilo D'Ambrosio devraient être alignés au milieu de terrain. Enfin, Lautaro Martinez et Romelu Lukaku formeront le duo d'attaque.

De son côté, le Shakhtar devrait miser un système en 4-2-3-1 concocté par son entraîneur portugais, Luís Castro. Ainsi, Andriy Pyatov sera le dernier rempart. Dodô, Serhiy Kryvtsov, Davit Khocholava et Mykola Matviyenko devraient former la défense de droite à gauche. Le double pivot devrait être composé de Marcos Antônio et Taras Stepanenko. Un cran plus haut, Marlos, Alan Patrick et Taison formeront la ligne de trois. Enfin, Júnior Moraes sera à la pointe de l’attaque.