RC Lens : la réaction à chaud de Brice Samba

Brice Samba a bien failli être le héros du soir en repoussant le penalty de Sergio Ramos dans le dernier quart d’heure. Malheureusement pour lui, le capitaine lensois avait déjà quitté sa ligne et a dû s’incliner sur la seconde tentative de l’Espagnol. «J’attends mais comme il fait le temps d’arrêt, je bouge. Les règles, ce sont les règles mais le plus important c’est qu’on ait validé la qualification», assure le gardien au micro de Canal+. Malgré cet épisode qui a remis Séville dans le match, Lens a bel et bien validé sa qualification en Ligue Europa, aux dépens des Andalous. Ce fut chaud sur la fin de match mais Samba a maintenu la maison à flot, jusqu’à la libération et ce but de la victoire signé Fulgini dans les arrêts de jeu (2-1).

La suite après cette publicité

«Ce sont les valeurs qu’on inculque ici, la solidarité. On sait que nous ne sommes pas les meilleurs du monde mais on donne tout. C’est sur et certain mais on se donne toujours à 1000%. Ce soir, on a été mis en difficulté. L’enjeu nous a peut-être pris mais on va profiter ce soir. Quand on se rappelle du début de saison, ça n’a pas été facile. Le premier match de Ligue des Champions à Séville, on restait sur 4 ou 5 défaites. C’est une belle récompense de finir en Ligue Europa. On est très fier de ça. On a 8 points mais on est content de la Ligue Europa. Ça s’est bien passé pour offrir ça au peuple lensois. Il faut se souvenir que la dernière fois c’était il y a plus de 20 ans», sourit le gardien Sang et Or.