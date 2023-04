Real Madrid : Carlo Ancelotti fait une grande annonce sur son avenir

Ce dimanche, le Real Madrid s’est baladé sur sa pelouse du Santiago Bernabéu face à Valladolid (6-0) avec un triplé de Karim Benzema en sept minutes à la clé notamment. Après la rencontre, Carlo Ancelotti, tout sourire, s’est livré sur son avenir. Alors que de nombreuses spéculations entourent l’avenir de l’entraîneur italien, avec la Seleçao en point d’orgue, le technicien de 63 ans a voulu faire le point sur sa situation dans la capitale espagnole. Alors que Guti s’inquiétait pour l’avenir de Carlo Ancelotti au Real Madrid après le coup de sifflet final, le principal concerné a tout de suite mis les choses au clair avec l’ancienne gloire madrilène.

«Tu me vois inquiet pour mon avenir, Guti ? J’aime Madrid autant que toi» a répondu directement Carlo Ancelotti. L’entraîneur italien a d’ailleurs ensuite confirmé ses propos quelques minutes plus tard. «Je suis confiant grâce aux joueurs que j’ai et au soutien du club. J’ai déjà clarifié mon avenir. Mon contrat se termine en 2024 et mon plan est de le respecter. Si le Real Madrid est content, alors… je reste jusqu’en 2034» a notamment confié Carlo Ancelotti comme pour mettre fin aux dernières rumeurs persistantes qui l’envoyaient au Brésil ces dernières semaines. Une bonne façon de recentrer les débats avant les échéances les plus importantes de la saison, en Liga mais aussi en Ligue des Champions.

