Liga : le Real Madrid écrase Valladolid avec un triplé de Karim Benzema

Après la belle victoire du FC Barcelone sur la pelouse d’Elche (4-0), le Real Madrid, qui est loin derrière son rival au classement (15 points de retard), recevait le Real Valladolid, 16e et qui joue son maintien, avec l’objectif de faire le job. D’abord pour espérer croire à un scénario renversant en Liga jusqu’au bout, mais surtout pour se mettre en jambes avant le prochain Clasico en Coupe du Roi et les échéances à venir en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti décidait d’aligner ses trois Français Tchouameni, Camavinga (en latéral gauche) et Karim Benzema à la pointe de l’attaque.

La suite après cette publicité

Dans cette rencontre, si Valladolid s’était procuré la première occasion de la rencontre avec cette frappe sur le poteau de Roque Mesa (11e), le Real Madrid a vite plié les débats. Sur la première offensive madrilène, Rodrygo ouvrait le score d’une belle frappe croisée (22e). Le premier but d’une très longue après-midi pour la défense adverse à cause d’un Karim Benzema en feu. En 7 minutes, le Français s’est offert un triplé. Et de fort belle manière. Après avoir placé une tête en renard des surfaces (2-0, 29e), il a enchaîné d’une frappe sublime en lucarne (3-0, 32e) avant de placer une bicyclette sur un centre d’un Rodrygo disponible sur le couloir droit (4-0, 36e). De quoi plier totalement la rencontre et de gérer tranquillement le match au retour des vestiaires.

À lire

Real Madrid : Eden Hazard encensé pour sa belle entrée contre Valladolid

Benzema sur son nuage, Hazard rejoue

En seconde période, le spectacle n’était plus vraiment au rendez-vous. Rodrygo se voyait d’abord refusé un doublé mais les Merengues finissaient tout de même par inscrire un nouveau but. Marco Asensio, assez bon dans ce match, y allait de son but (73e) sur un service de Rodrygo. Et preuve que le Real Madrid était en totale gestion, Carlo Ancelotti décidait de faire plusieurs changements. Karim Benzema sortait à l’heure de jeu et était remplacé par… Eden Hazard qui n’avait plus joué en Liga avec le Real depuis le 11 septembre dernier. Un petit événement donc pour cette fin de match.

La suite après cette publicité

Le Belge qu’on a senti plus si frais physiquement a profité des espaces en fin de rencontre pour faire parler sa technique. Et s’il n’est pas passé loin d’un but (88e), il a tout de même été décisif en offrant le sixième et dernier but à Lucas Vazquez en fin de rencontre (6-0, 90e). Le Real Madrid s’impose donc sans trembler dans ce match et revient à 12 points du Barça. Mais la saison se joue surtout mercredi avec le match retour face au Barça puis avec la Ligue des Champions. Mais Carlo Ancelotti peut savourer, son équipe semble en forme pour le moment.