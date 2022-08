Le RC Lens va prêter Ibrahima Baldé à Annecy

Ibrahima Baldé (19 ans) va aller s'aguerrir en Ligue 2. Comme évoqué par Le Dauphiné Libéré, le prêt de l'attaquant du RC Lens à Annecy est imminent. Selon nos informations, il s'agira d'un prêt sec, sans option d'achat donc, pour le jeune français, apparu à 4 reprises sous les ordres de Franck Haise au fil de la saison 2021-2022.

D'autres pensionnaires de Ligue 2, comme Rodez et Bastia, étaient également intéressés à l'idée d'accueillir Ibrahima Baldé pour le nouvel exercice. Les Sang et Or comptent sur le natif de Paris à l'avenir et espèrent bien le voir grandir avec le promu dans les Alpes.