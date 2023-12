Al-Nassr : la très sale soirée de Cristiano Ronaldo

Si Cristiano Ronaldo a débarqué en Arabie saoudite, c’est pour continuer à écrire sa légende. Il a dit oui au pays du Golfe il y a bientôt un an afin de promouvoir le football surplace, le mettre en lumière et contribuer à ce que la FIFA lui attribue la Coupe du Monde 2034. Cela devait être fait puisque le royaume saoudien est le seul candidat. Mais, le Portugais est aussi venu pour le terrain et pour la gloire. De ce côté-là, tout ne se passe pas comme prévu.

Hier, il a subi une grosse défaite avec Al-Nassr. Il a été battu 3-0 par son grand rival, Al-Hilal d’un certain Neymar. Le Brésilien ne fait pas beaucoup parler de lui sur le pré puisqu’il est actuellement blessé pour les six prochains mois. Il laisse la vedette à Aleksandar Mitrovic, déjà 20 fois buteur en 20 rencontres toutes compétitions confondues avec sa nouvelle équipe. L’attaquant serbe a encore frappé hier puisqu’il a mis un doublé en fin de partie (89e, 90e).

CR7 et Luis Castro se plaignent de l’arbitrage

Sergej Milinkovic-Savic avait ouvert le score à l’heure de jeu, indiquant le chemin de la victoire. Avec ce succès, Al-Hilal prend surtout une belle option sur le titre en fin de saison. Le club a désormais 7 points d’avance sur la formation de CR7 et de Sadio Mané, éteints hier. Le quintuple Ballon d’Or n’a d’ailleurs pas caché sa colère au coup de sifflet final, frustré par son match, son but refusé qu’il estimait valable, mais également par les "Messi, Messi" qui descendaient des tribunes.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Al Hilal 38 14 35 12 2 0 43 8 2 Nassr 34 14 24 11 1 2 39 15

Frustré par la défaite et son premier match sans but depuis 4 rencontres, il a également eu des gestes réprobateurs envers l’arbitre. A Bola évoque même un sous-entendu de la star sur l’arbitre qui aurait choisi son camp. Ronaldo a été vu en train de discuter de manière véhémente avec un officiel saoudien après la rencontre. «On peut perdre, mais pas de cette façon ! Il nous fallait un autre VAR, pas le VAR d’aujourd’hui !» complétait Luis Castro, son entraîneur à la fin du match. Al-Nassr a vécu bien plus qu’une simple défaite hier.