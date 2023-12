Al-Hilal : Aleksandar Mitrovic, la star qui a fait oublier Neymar

Un choc au sommet. Ce vendredi, Al-Hilal, leader de la Saudi Pro League avec 38 points, accueille Al-Nassr, deuxième avec 34 unités au compteur. Un derby qui promet donc d’être animé entre les deux équipes de tête. Côté visiteur, on a craint l’absence de Cristiano Ronaldo, touché au cou dans la semaine lors du match de Ligue des champions asiatique face à Persepolis. Mais plus de peur que de mal pour le Portugais qui devrait bien être présent pour cette rencontre à Riyad. En revanche, Al-Hilal ne pourra pas compter sur Neymar Jr, blessé gravement au genou. Délogé du PSG cet été 2023, le Brésilien était la recrue phare de l’écurie saoudienne, qui voulait concurrencer Al-Nassr, porté par CR7, et Al-Ittihad, qui a mis la main sur Karim Benzema.

Mais Al-Hilal n’a pu compter sur Ney que 5 rencontres toutes compétitions confondues. C’est trop peu pour un joueur payé comme un roi et qui devait aider son club à progresser et passer un cap. Mais sans sa superstar, le club de SPL s’en sort très bien. En effet, depuis la dernière apparition en club de l’ancienne star du PSG le 3 octobre dernier (il a été blessé en sélection le 17 octobre, ndlr), Al-Hilal a gagné tous ses matches, soit neuf rencontres toutes compétitions confondues. Avant la perte de Neymar, le club était déjà sur une belle dynamique puisqu’il avait remporté sept victoires et concédé seulement trois nuls. Invaincus, les Saoudiens réalisent donc une saison formidable.

Mitrovic est en feu

Ils espèrent continuer ainsi, eux qui compteront notamment sur leur atout offensif numéro un : Aleksandar Mitrovic. Comme Neymar, Malcom, Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ou encore Sergej Milinkovic-Savic, le Serbe a rejoint l’écurie de Saudi Pro League cet été. Mais il a fallu convaincre Fulham de lâcher son attaquant. Malgré le forcing d’Al-Hilal et du joueur, les Cottagers ont longtemps fermé la porte. Près de 52 millions d’euros ont été nécessaires pour faire craquer le club anglais, qui a réalisé son record de vente pour l’occasion. Le 19 août dernier, Mitrovic est donc officiellement devenu un joueur d’Al-Hilal. Cinq jours plus tard, il a joué son premier match face à Al-Ra’ed. Et il a marqué son premier but. Depuis, il en a mis d’autres.

En effet, il totalise actuellement 16 buts en 16 rencontres toutes compétitions confondues, dont 11 en championnat (3 assists) et 5 en Ligue des champions asiatique (1 passe décisive). On peut aussi ajouter 5 buts lors de ses 5 dernières apparitions en sélection nationale. En feu, Mitrovic sera attendu au tournant ce soir face à Al-Nassr et CR7. Un joueur qu’il a en ligne de mire puisque le Portugais domine le classement des buteurs de la Saudi Pro League avec 15 buts en 13 matchs (7 assists). Derrière lui, l’ancien buteur d’Anderlecht compte bien briller ce soir et voler la vedette à une autre star après Neymar.