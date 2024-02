Deux clubs européens veulent récupérer Luka Modric, Adrien Rabiot lâche un indice sur son avenir

L’avenir toujours aussi flou de Rabiot

Tuttosport reprend espoir concernant l’avenir d’Adrien Rabiot, en fin de contrat cet été. Le Français a été célébré par la Juventus pour ses 200 apparitions sous le maillot de la Vieille Dame. Pour cette occasion, il est revenu sur ses moments forts avec le club à l’occasion d’une interview et a lâché quelques indices sur son avenir comme cette phrase : « je veux gagner plus de championnats ici ». Suffisant pour enflammer la presse italienne qui voit ça comme un désir de prolonger. Attention à ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, les prétendants souhaitant s’attacher ses services sont nombreux.

La Turquie rêve de Modric

Ce jeudi matin, Fotomac lâche une bombe dans son édition du jour sur Luka Modric. Bien qu’il ait délivré son club il y a quelques jours en championnat, le Croate vit une saison compliquée au Real où il doit se contenter d’un rôle de joker de luxe. Malgré ses 38 ans, il a encore beaucoup à donner. En ce sens, Galatasaray et Fenerbahçe sont prêts à lui offrir un dernier challenge, comme le révèle le média turc. Un salaire de 3,5 M€ lui sera proposé. Ce sera bien moins qu’en Arabie saoudite où il est toujours courtisé, mais plus intéressant en termes de challenge. Dans ses pages intérieures, Marca fait le point sur la situation de plusieurs joueurs et Modric en fait partie. Il ne fait plus aucun doute qu’il ne sera pas conservé, lui dont le contrat se termine cet été.

Le Barça retourne sa veste avec Dani Alves

Le rêve fou de Joan Laporta

Deco prépare le mercato des Culés et il a du pain sur la planche. Malgré une situation financière délicate, Deco explore une piste folle, sur demande de son président Laporta. Comme le montrent des images captées par Jijantes, ce dernier a été aperçu avec le clan Haaland. Le Mundo Deportivo reprend cette info dans ses pages intérieures. Le directeur sportif était dans un prestigieux restaurant barcelonais, avec Rafaela Pimenta et Maxwell, ancien joueur du PSG et du Barça qui travaille désormais avec l’agent d’Erling Haaland. Il a été question de l’avenir du buteur norvégien lors de cette réunion. Aucun autre détail n’a filtré, mais de quoi enflammer le Barça.