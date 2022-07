West Ham bloque le départ d'Issa Diop

Tout est ok ou presque... Annoncé avec insistance dans le viseur de Fulham, Issa Diop (25 ans) reste pour l'heure un joueur de West Ham. Une situation étonnante alors que les deux parties ont d'ores et déjà trouvé un accord pour un transfert estimé à une vingtaine de millions d'euros. Et pour cause, comme annoncé ce jeudi par L'Equipe, David Moyes bloque actuellement le deal.

La suite après cette publicité

Peu enclin à se séparer de son protégé, qui plus est après la blessure de sa nouvelle recrue Nayef Aguerd (cheville), dont l'absence est estimée à environ deux mois, le manager actuel des Cottagers ne souhaite donc pas donné son feu vert pour le départ de l'ancien Toulousain. Un contretemps qui ne devrait, cependant, pas empêcher le transfert du défenseur de 25 ans, déterminé à quitter la capitale anglaise à un an de la fin de son contrat.