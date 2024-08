OM : Valentín Carboni dévoile les coulisses de son choix

L’Olympique de Marseille ne s’arrête plus. Privé d’Europe pour la saison à venir, le club phocéen est bien décidé à retrouver les sommets du football français. Pour ce faire, la direction olympienne s’active à tout-va et enflamme le mercato estival. À ce jour, le dernier 8ᵉ de Ligue 1 a ainsi officialisé les arrivées de Roberto De Zerbi, Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius mais également Valentín Carboni (2 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres jouées lors du précédent exercice). Si d’autres renforts sont encore espérés, notamment au poste de gardien de but et en attaque, la dernière recrue en date s’est livrée au média du club.

« Ce sont des sentiments très agréables, c’est une ville qui ressemble beaucoup à Buenos Aires d’où je viens. Je trouve que c’est une très belle ville avec des personnes qui vivent le football avec beaucoup de passion et d’enthousiasme. Je suis très heureux d’être ici, c’est un endroit incroyable, nous avons eu la chance de monter et de voir la ville d’en haut avec la Bonne Mère qui veille comme on dit sur tous les Marseillais. C’est très beau, il y a une vue imprenable », a tout d’abord assuré l’intéressé avant d’expliquer ce qui avait motivé son choix.

Le rôle clé de Leo Balerdi…

« Concernant Leo Balerdi, évidemment que sa présence m’a aidé à prendre la décision de venir ici. Il m’a dit que les gens sont très passionnés, qu’ils vivent le football comme en Argentine. Il m’a également parlé du fait que l’OM est un très grand club, avec beaucoup d’histoire, et je suis donc très heureux d’être ici. J’ai évidemment hâte d’aller au stade, de jouer dedans. Déjà depuis l’extérieur, il est incroyable. De ce que j’ai pu voir, il y a 60 000, 65 000 personnes chaque match, donc forcément ça doit être extraordinaire. » Pour conclure, le gaucher d’1,85 m, doté d’une très belle capacité de dribble, est revenu sur son numéro de maillot.

« J’avais le choix entre trois numéros, j’ai pris le chiffre sept qui correspond à l’anniversaire de ma mère, c’est pour elle que je l’ai choisi, elle compte beaucoup pour moi. Je lui dois tout. Je veux démarrer cette nouvelle aventure avec de bonnes énergies, avec de la positivité et toujours essayer de faire de mon mieux ». Aujourd’hui considéré comme l’un des talents les plus prometteurs à son poste, le natif de Buenos Aires, arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’Inter Milan, va donc tenter de poursuivre son ascension express sous les ordres de Roberto De Zerbi, réputé pour son habileté à faire progresser de jeunes talents…