PSG : Achraf Hakimi est serein avant la finale de Ligue des Champions

Ce samedi soir, le PSG a rendez-vous avec son histoire. Cinq ans après leur première finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich, le club de la capitale a enfin l’occasion d’aller chercher sa première étoile dans la compétition face à l’Inter Milan à Munich. Déjà vainqueur de la C1 avec le Real Madrid, Achraf Hakimi est apparu détendu à quelques minutes du coup d’envoi au micro de Canal+ :

«C’est incroyable, c’est un moment unique, il faut en profiter. C’est le moment. On a beaucoup souffert, c’est le moment de faire quelque chose. On connaît les points forts de l’Inter, on a beaucoup travaillé cette semaine. On est concentrés sur notre jeu, on ne va pas changer les choses. On va essayer de dominer tout le match, comme on sait le faire. On est tranquilles, on essaie de profiter de ce moment, c’est unique. On est tranquilles, avec la confiance.»