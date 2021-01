PSG-OM : les mots de Marquinhos après la victoire

Vainqueur de l'Olympique de Marseille ce mercredi (2-1), le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions. Au micro de Canal + après la partie, le défenseur brésilien Marquinhos est revenu sur cette victoire : «contre Marseille, on sait que ce n'est pas toujours facile. C'est une équipe qui met beaucoup d'engagement, on aime bien jouer un match comme ça. On a fait un très bon match, on a eu de bons moments, d'autres plus difficiles mais on progresse. C'est ça le plus important dans la continuité.»

Relancé ensuite sur le scénario du match, l'ancien joueur de l'AS Roma est revenu sur la défaite de son équipe contre l'OM en Ligue 1, le 13 septembre dernier (0-1, un carton rouge de chaque côté). «Les deux équipes ont de grands joueurs pour faire un bon spectacle sans faire de choses qui ne vont pas avec le football. C'était un bon match à regarder pour tout le monde. La dernière fois, ça n'était pas le cas», a conclu Marquinhos.