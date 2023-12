JT Foot Mercato : le Real Madrid en pleine ébullition

Le Real multiplie les pistes

Le mercato hivernal risque d’être explosif au Real Madrid. Le club madrilène prépare l’avenir en visant les meilleures pépites du continent. En effet, selon The Sun, le Real Madrid serait en pôle position pour signer Caylan Vickers. Le milieu offensif pourrait rejoindre la capitale espagnole cet hiver, en intégrant l’équipe B dans un premier temps. Reading, à court d’argent, ne demanderait que 1 M€. Les Madrilènes aimeraient bien aussi rapatrier un ancien joyau de la Castilla. Miguel Gutierrez fait des dégâts en Liga avec Girona, ses prestations attirent l’œil des plus gros, comme Arsenal ou le Bayern Munich d’après Relevo. Mais comme le mentionne le média, le Real Madrid a intégré une clause dans le deal avec le club catalan, permettant de récupérer le joueur pour 8 M€ seulement. En attendant, le club a déjà décidé de recruter un buteur. Tout est déjà prêt pour son transfert. En effet, comme le rapportent les médias espagnols, les dirigeants merengue vont lever l’option d’achat de 1,5 M€ pour Joselu. Le buteur a convaincu tout le monde au club qu’il devait rester. Par contre, ça se complique pour le recrutement d’Alphonso Davies. Le Bayern Munich continue de faire pression sur le Canadien pour qu’il prolonge, alors que son contrat prend fin en juin 2025. D’après Defensa Central, les dirigeants bavarois laisseraient fuiter des informations négatives à son sujet pour Bild et Sky Sport pour le déstabiliser. Le Bayern ne veut pas se voir forcer de le vendre à Madrid. Alphonso Davies demanderait un salaire compris entre 10 et 13 M€ nets par an. Enfin, le Real pourrait perdre David Alaba prochainement. À en croire les informations de Relevo, Al Ittihad songe à revenir à l’assaut pour le défenseur autrichien, loin d’être indiscutable avec l’écurie espagnole cette saison.

Le LOSC fixe le prix de Leny Yoro

Le Paris Saint-Germain lorgne le défenseur central de Lille, Leny Yoro. Seul problème, le LOSC n’entend pas se laisser faire. Si le club nordiste a fixé un prix de départ à 50 M€, rien n’indique qu’il le cédera. En plus, les Dogues travaillent actuellement sur une prolongation de leur pépite. Si de premiers contacts informels ont été noués, Luis Campos doit rencontrer très bientôt Yoro et ses proches pour leur expliquer comment il compte intégrer le Lillois dans le projet PSG. Le conseiller sportif du club de la capitale devrait évoquer la possibilité de le prêter LOSC pour finir la saison.

Le Real Madrid commence déjà à intégrer Endrick

Casemiro sur le départ de Manchester United ?

Des nouvelles de Casemiro à Manchester United. En méforme, comme toute l’équipe, le Brésilien pourrait prendre la porte prochainement. The Manchester Evening News a indiqué que son club écoutera les offres pour lui cet hiver. Mais il sera compliqué de s’en débarrasser. Sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien milieu du Real Madrid touche un salaire de 415 000 € par semaine. Peu de clubs peuvent en offrir autant aujourd’hui. Les écuries saoudiennes, elles, en sont capables. Cela tombe bien, car plusieurs d’entre elles pensent à lui. La presse saoudienne a évoqué des intérêts d’Al Nassr, d’Al-Hilal et d’Al-Alhy. Affaire à suivre…