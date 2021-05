ASSE - OM : les compositions officielles

La 36e journée de Ligue 1 offre un duel fort intéressant entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille. A domicile, les Verts veulent valider leur maintien et misent sur un 4-5-1 pour y parvenir. Étienne Green officie dans les buts derrière Mathieu Debuchy, Harold Moukoudi, Pape Abou Cissé et Miguel Trauco. Mahdi Camara et Yvan Neyou forment le double pivot. Wahbi Khazri évolue en tant que meneur de jeu, Arnaud Nordin et Denis Bouanga prennent les couloirs alors que Charles Abi est seul en pointe.

De son côté, l'Olympique de Marseille poursuit dans son 3-5-2 avec Steve Mandanda dans les cages. Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car constituent l'arrière-gardes. Les rôles de pistons sont assurés par Pol Lirola et Luis Henrique. Florian Thauvin, Boubacar Kamara et Pape Gueye se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Arkadiusz Milik et Dimitri Payet sont associés en attaque.

Les compositions

AS Saint-Étienne : Green - Debuchy, Moukoudi, Cissé, Trauco - Camara, Neyou - Nordin, Khazri, Bouanga - Abi

Olympique de Marseille : Mandanda - Balerdi, Alvaro, Caleta-Car - Lirola, Payet, Kamara, Gueye, Henrique - Milik, Thauvin

