Enfin l'heure du déclic pour l'OL ?

L'Olympique Lyonnais peut être triplement satisfait au coup de sifflet final de ce choc contre l'Olympique de Marseille (succès 2-1). D'une part, les Gones ont battu un rival toujours féroce et sur une pente ascendante jusque là. D'autre part, ils remontent au classement et se retrouvent maintenant 7e de Ligue 1, à seulement six points de leur adversaire du soir et se relancent totalement dans la course au podium.

Surtout, l'OL était profondément handicapé par les absences hier soir. Kadewere et Da Silva (suspendus), Aouar et Denayer (blessés), Paqueta (en sélection), Slimani (en instance de transfert), Guimarães (vendu à Newcastle) ainsi que Ndombélé et Faivre (non qualifiés), manquaient tous à l'appel. Dans cette adversité, Lyon a tout de même trouvé les ressources et peut envisager la suite de ce championnat plus positivement.

Un troisième succès de suite en Ligue 1 pour l'OL

«Je pense que le mental est très important pour gagner. Spécifiquement contre l'OM, c'est un grand match, contre une grosse équipe. Bien sûr nous ne jouions pas avec les supporters et ce n'est pas pareil sans eux, mais la manière dont l'équipe a réussi à prendre le dessus était incroyable et nous pouvons être fiers de nous», évoquait Xherdan Shaqiri après une rencontre où il fut buteur puis passeur.

Faut-il parler de déclic, alors que la saison a été compliquée jusque là ? Peter Bosz lui-même refusait de s'enflammer en conférence de presse, malgré ce troisième succès de suite. «On pourra le dire après la saison, pas après ce match. C'était un match important bien sûr parce que c'était contre un concurrent direct. Mais je crois que c'est notre troisième victoire d'affilée donc le tournant est peut-être intervenu avant.»

Reste que cette victoire renversante, car oui l'OL a souffert, notamment en première période, va faire beaucoup de bien au moral, surtout des habituels remplaçants, titulaires ce soir. Elle intervient en plus de cela à un moment clé car le calendrier lyonnais est terrible en ce mois de février. Après l'OM, l'OL ira à Monaco, recevra Nice, avant de se déplacer à Lens et d'accueillir le LOSC...