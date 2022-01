Bordeaux-OM : la drôle de soirée de Benoît Costil

La suite après cette publicité

Benoît Costil se souviendra longtemps de ce vendredi 7 janvier 2022. Le gardien des Girondins de Bordeaux sait qu'il fera à jamais partie de l'équipe marine-et-blanc qui n'a pas su poursuivre l'incroyable série de 44 ans sans défaite face à l'OM en terres bordelaises. Une défaite (0-1) au goût très amer. En effet, les Girondins ont été durement touchés par le covid-19 et, en temps normal, Costil n'aurait jamais dû jouer ce match. Mais face aux nombreux absents, l'ancien Caennais a fini par obtenir une dérogation.

«Mon cas est clair, je n'étais pas dans les délais nécessaires pour jouer, mais j'ai eu la chance d'avoir un bon covid, je n'avais pas de symptôme Quand j'ai compris qu'on jouerait, j'avais cette forte volonté d'être sur le terrain, cela ne s'est pas passé comme prévu sur une seule erreur dans le match. J'avais la volonté d'aller au charbon pour cette équipe et ce fantastique club», a-t-il expliqué au micro de Prime Video. En effet, si Bordeaux s'est incliné, c'est en partie à cause d'une grossière erreur de relance à la 37e minute dont a profité Cengiz Ünder.

Costil ne devait pas jouer

Dominateurs, mais diablement inefficaces et imprécis, les Phocéens se sont contentés de ce cadeau offert par le portier adverse pour l'emporter. Un gros coup dur pour un Costil impérial au retour des vestiaires avec pas moins de cinq arrêts face à Caleta-Car (52e), Guendouzi (55e), Ünder (62e, 78e) et Payet (73e), mais puni sur sa seule bourde de la rencontre. Pas question pour autant de se cacher derrière le contexte du match.

«Je permets à Marseille de remporter ce match. Je dois prendre sur moi. Je dois assumer ce résultat. Je m'en excuse auprès de l'équipe et des supporters. Mon idée première était de mettre devant, c'était l'option que j'avais choisie depuis le début. Mon choix n'est pas bon et ensuite mon geste technique n'est pas bon. Je me trompe du début à la fin sur cette action», a-t-il confié à Prime Video. Maudite soirée.