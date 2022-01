Bordeaux - OM : les notes du match

Costil (4,5): le gardien bordelais est auteur d'une erreur terrible sur le but marseillais (37e) alors que son équipe semblait bien en place défensivement. Ce but a remis en question la tactique bordelaise. En deuxième mi-temps, ils ont concédé cinq tirs cadrés tous stoppés par Costil, notamment lors du premier quart d'heure après la pause (51e, 55e et 61e). Il peut clairement s'en vouloir pour son erreur qui coûte un point inespéré au vu de la situation. Mais sans lui, Bordeaux aurait pu prendre un score bien plus large.