Barça-PSG : nouvelles révélations sur le dossier Messi

À Barcelone, beaucoup se demandent encore comment le Barça a fait pour laisser filer Lionel Messi (34 ans). Quelques heures seulement après ses adieux officiels aux Culés, l’Argentin n’a pas tardé à rejoindre le Paris Saint-germain. Mais en Catalogne, on veut vraiment savoir ce qu’il s’est passé entre Messi et le Barça. Sport nous apprend que Messi était convaincu de prolonger au Barça le jeudi 5 août dernier, quelques heures avant que son club de coeur n’officialise son départ.

Le soir même, Leonardo a alors envoyé un message au père de l’Argentin, Jorge Messi, afin de savoir si son fils allait bien plier bagage et s’ils pouvaient discuter. Ce dernier a alors répondu par l’affirmative et Leonardo a lancé les négociations le vendredi 6. Le PSG a affiché toute son envie d’enrôler la star sud-américaine et une première offre a été faite. Une proposition jugée très sexy par le clan Messi. Deux autres clubs ont alors également tenté leur chance : Chelsea et l’Atlético. Mais rapidement, Lionel Messi a écarté ces deux options. La suite, on la connaît. Il n’y a jamais eu d’offre de la dernière chance du Barça et Messi s’est officiellement engagé avec le PSG le mardi 10 août dernier.