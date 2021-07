Ligue 2 : le Paris FC et le SM Caen enchaînent, Toulouse lance sa saison

Après la victoire de Nîmes contre Dijon (2-1) en ouverture de la 2ème journée de Ligue 2 édition 2021-2022, le traditionnel multiplex se déroulait ce samedi, débutant sur les coups de 19h. Parmi les équipes ayant fait sensation lors de la 1ère levée de championnat et figurant en tête du classement au coup d'envoi de cette 2ème journée se trouvaient le Paris FC et le SM Caen, tous deux vainqueurs 4-0 respectivement contre Grenoble et Rodez. Le club francilien, pour sa première de l'année à domicile au stade Charléty, s'est extirpé du piège tendu par Dunkerque (2-1). Marvin Gakpa a délivré les hommes de Thierry Laurey, permettant au PFC de rester au sommet du classement de L2.

De son côté, le SM Caen, qui a disputé les 25 dernières minutes de son match sur la pelouse de Niort en supériorité numérique après l'expulsion de Darline Zidane Ngameni (65e), a également fait la passe de deux grâce à l'homme de ce début de saison. Auteur d'un triplé lors de la J1, Alexandre Mendy a récidivé en marquant le seul but des siens face aux Chamois, égalant déjà, après 138 minutes cette saison, son total de buts atteint la saison passée (4). À noter que Toulouse, qui a échoué aux portes de la Ligue 1 il y a quelques semaines, s'est repris après le nul concédé au Stadium contre Ajaccio (2-2) et a lancé sa saison en s'imposant aisément sur la pelouse de Nancy (3-0), grâce notamment à un triplé de passes décisives signé Branco van den Boomen. Le club lorrain enchaîne lui un deuxième revers de rang. Tenu en échec le week-end dernier contre Guingamp (0-0), Le Havre s'est imposé grâce à un doublé de Khalid Boutaib.

Retrouvez le classement de la Ligue 2 ici, avec deux équipes à 6 points.

Les résultats des 7 rencontres du multiplex de 19h comptant pour la 2ème journée de Ligue 2