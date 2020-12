Tottenham : Gareth Bale scrute l'avenir de Zinedine Zidane

L’été dernier, Gareth Bale avait enfin accepté de mettre un terme à son calvaire madrilène et de revenir à Tottenham sous la forme d’un prêt. En froid avec Zinedine Zidane, le Gallois se distinguait davantage par ses postures sur le banc ou en tribune. Une situation devenue intenable pour une Casa Blanca incapable de se débarrasser d’un indésirable touchant 15 M€. Finalement, c’est donc en prêt, chez lui, à Tottenham, que le Britannique a décidé de se relancer.

« Bien sûr, lorsque vous rejoignez un club vous voulez bien faire, vous voulez aider l'équipe autant que vous le pouvez. Nous avons une grande équipe ici. Ils ont fait de bonnes choses. De toute évidence, pendant le temps où je suis parti, ils ont continué à évoluer et ont atteint la finale de la Ligue des champions. Le club a un nouveau stade, le club lui-même est meilleur, ils font mieux en Premier League chaque année. Je veux juste amener quelque chose. Je veux essayer d'apporter un peu plus à l'équipe et essayer de progresser encore plus et continuer à pousser dans la bonne direction », déclarait-il à son retour à Londres.

Bale pas contre l'idée re revenir à Madrid si...

Depuis, Bale a surtout disputé les rencontres de Ligue Europa. En coupe d’Europe, il est apparu à six reprises, contre seulement trois fois en Premier League (une seule titularisation). Suffisant pour convaincre les Spurs de vouloir le récupérer définitivement. Cependant, AS vient de lâcher une petite information qui risque de faire jaser en Angleterre et en Espagne.

Le quotidien annonce en effet que Bale serait très attentif au futur de Zinedine Zidane. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et vainqueur du derby de Madrid contre l’Atlético (2-0), ZZ a regagné du crédit ces derniers jours. Toutefois, en cas de départ prématuré ou en fin de saison du Français, Gareth Bale ne serait pas contre… un retour à Madrid où il est sous contrat jusqu’en 2022 ! Reste que le Real, même sans Zidane, ne serait pas chaud à l’idée de retrouver le Gallois….