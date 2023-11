Brésil : Endrick évoque ses idoles avant d’affronter Messi

Le Brésil n’est pas en grande forme ces derniers temps. D’abord battue face à l’Uruguay (2-0) le 18 octobre, la Seleçao a de nouveau chuté contre la Colombie vendredi (2-1). Au-delà des contre-performances, il y a également eu des blessures, dont celle de Vinicius Jr, qui devrait être absent jusqu’en 2024. De quoi profiter au petit nouveau, Endrick, seulement âgé de 17 ans mais déjà admiré pour sa grande maturité. Ce dernier s’apprête d’ailleurs à affronter l’Argentine dans la nuit de mercredi à jeudi, et donc un certain Lionel Messi.

En conférence de presse, l’attaquant qui rejoindra le Real Madrid l’été prochain s’est exprimé au sujet de ses idoles et a évoqué le cas de la Pulga. «Messi est phénoménal, il est le meilleur du monde aujourd’hui et pouvoir jouer contre lui, le voir de près, sera une expérience merveilleuse», débute-t-il. Mais il assure que «Pelé est toujours unique et personne ne pourra se rapprocher de ce qu’il a fait». Futur madrilène, Endrick ne perd pas le droit chemin : «Je suis plutôt fan de Cristiano Ronaldo». De quoi faire saliver pour de bon les supporters de la Casa Blanca.