EdF : Jérôme Rothen a ciblé le problème n°1 de Kylian Mbappé

Très critiqué après l’élimination de l’équipe de France dès les huitièmes de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse, Kylian Mbappé va devoir s’employer pour reconquérir le coeur de certains supporters des Bleus. Et pour Jérôme Rothen, le joueur du Paris Saint-Germain n’a pas grand-chose à faire. Il lui suffit juste de moins faire parler son égo.

« Ce n’est pas tactiquement ou techniquement qu’il y a un souci. (…) Il a raté des occasions lors de l’Euro et ça c’est une question de confiance, et surtout d’état d’esprit. Il a voulu imposer un changement de statut avant la compétition. Je pense que c’est juste un problème d’ego. (…) Il en a pris plein la tronche et ça va continuer. Tout le monde va le regarder différemment. Mais s'il retrouve de la simplicité et de l’humilité, on ne parlera plus des problèmes tactiques ou techniques évoqués par van Gaal », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.