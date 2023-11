Qualifs CdM 2026 : le Mali accroché par la République centrafricaine de Kondogbia

La deuxième journée des qualifications de la zone Afrique au Mondial 2026 se poursuivait ce lundi soir et le Mali devait poursuivre sur sa lancée, après sa première victoire acquise contre le Tchad (3-1). Mais contre la République centrafricaine, cela a été plus compliqué pour les hommes d’Éric Chelle.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Mali 4 2 2 1 1 0 4 2 5 Centrafrique 1 2 -2 0 1 1 3 5

En difficulté, les Aigles pensaient avoir arraché la victoire en fin de partie avec l’ouverture du score de Kamory Doumbia, le milieu de terrain du Stade Brestois (1-0, 76e). Mais trois minutes plus tard, les Fauves de Centrafrique ont été sauvés par leur capitaine et milieu de terrain de l’OM, Geoffrey Kondogbia (1-1, 79e). Le Mali reste en tête de son groupe devant les Comores, Madagascar et le Ghana, alors que la Centrafrique est à la cinquième place devant le Tchad.